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17 августа, 07:11

Во Владивостоке бомж угнал машину с парковки Центра по противодействию экстремизму

SHOT: Во Владивостоке безработный украл авто полицейского со служебной парковки

<p>Безработный Александр, укравший машину капитана полиции во Владивостоке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Безработный Александр, укравший машину капитана полиции во Владивостоке. Обложка © Telegram / SHOT

В Первореченском районе Владивостока безработный бомж угнал машину капитана полиции со служебной парковки. Как пишет телеграм-канал SHOT, авто преступник припарковал неподалёку, поэтому уже спустя несколько часов его задержали.

"Тойота" белого цвета очень понравилась 23-летнему Александру С., поэтому его не остановило даже то, что авто припарковано у Центра по противодействию экстремизму МВД. Мужчина взломал машину полицейского и уехал на ней, пока рядом никого не было. Отправился он в соседний район, где и оставил автомобиль.

Александра задержали через несколько часов, а в ходе допроса выяснилось, что парень не работает и был ранее судим за кражу с причинением значительного ущерба. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Светлана Оперук
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