Во Владивостоке бомж угнал машину с парковки Центра по противодействию экстремизму
SHOT: Во Владивостоке безработный украл авто полицейского со служебной парковки
Безработный Александр, укравший машину капитана полиции во Владивостоке. Обложка © Telegram / SHOT
В Первореченском районе Владивостока безработный бомж угнал машину капитана полиции со служебной парковки. Как пишет телеграм-канал SHOT, авто преступник припарковал неподалёку, поэтому уже спустя несколько часов его задержали.
"Тойота" белого цвета очень понравилась 23-летнему Александру С., поэтому его не остановило даже то, что авто припарковано у Центра по противодействию экстремизму МВД. Мужчина взломал машину полицейского и уехал на ней, пока рядом никого не было. Отправился он в соседний район, где и оставил автомобиль.
Александра задержали через несколько часов, а в ходе допроса выяснилось, что парень не работает и был ранее судим за кражу с причинением значительного ущерба. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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