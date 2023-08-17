Во Владивостоке бомж угнал машину с парковки Центра по противодействию экстремизму

"Тойота" белого цвета очень понравилась 23-летнему Александру С., поэтому его не остановило даже то, что авто припарковано у Центра по противодействию экстремизму МВД. Мужчина взломал машину полицейского и уехал на ней, пока рядом никого не было. Отправился он в соседний район, где и оставил автомобиль.