В Москве водитель Ford Mustang впечатал его в дерево и сбежал без пассажирки
SHOT: На юге-востоке Москвы кабриолет Ford Mustang врезался в дерево
На юге-востоке Москвы водитель кабриолета Ford Mustang врезался в дерево и сбежал с места аварии, бросив пострадавшую пассажирку. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места аварии с Ford Mustang на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около девяти часов вечера на Подольской улице. Водитель американского автомобиля не справился с управлением. Со слов очевидцев, сразу после случившегося он скрылся с места аварии, оставив спутницу в машине. Девушку с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф публиковал видео последствий аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где автомобиль BMW M8 врезался в мачту городского освещения. В ДТП погибли два человека — 21-летние водитель и пассажир.
Telegram / SHOT