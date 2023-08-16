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16 августа, 18:58

В Москве водитель Ford Mustang впечатал его в дерево и сбежал без пассажирки

SHOT: На юге-востоке Москвы кабриолет Ford Mustang врезался в дерево

На юге-востоке Москвы водитель кабриолета Ford Mustang врезался в дерево и сбежал с места аварии, бросив пострадавшую пассажирку. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места аварии с Ford Mustang на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около девяти часов вечера на Подольской улице. Водитель американского автомобиля не справился с управлением. Со слов очевидцев, сразу после случившегося он скрылся с места аварии, оставив спутницу в машине. Девушку с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

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Ранее Лайф публиковал видео последствий аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где автомобиль BMW M8 врезался в мачту городского освещения. В ДТП погибли два человека — 21-летние водитель и пассажир.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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