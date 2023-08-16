В Москве водитель Ford Mustang впечатал его в дерево и сбежал без пассажирки

На юге-востоке Москвы водитель кабриолета Ford Mustang врезался в дерево и сбежал с места аварии, бросив пострадавшую пассажирку. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около девяти часов вечера на Подольской улице. Водитель американского автомобиля не справился с управлением. Со слов очевидцев, сразу после случившегося он скрылся с места аварии, оставив спутницу в машине. Девушку с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.