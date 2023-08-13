Байкер взял у друга Harley и разбился насмерть об стену в Петербурге
В Петербурге погиб байкер, врезавшись в бетонную стену в гаражном кооперативе
На территории гаражного кооператива в Калининском районе Петербурга насмерть разбился байкер на мотоцикле Harley-Davidson. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба петербургской полиции.
Мотоцикл, на котором разбился 50-летний байкер. Видео © VK / 78 Новости
"13 августа в 12:11 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 29, корпус 3, по проспекту Мечникова произошло ДТП с мотоциклистом, в результате которого он погиб", — сказано в публикации.
Место ДТП в Петербурге, где разбился байкер. Фото © VK / 78 Новости
Пока что полиции известно, что управлявший мотоциклом 50-летний мужчина врезался в бетонную стену, не совладав с управлением по неизвестной причине. От столкновения он получил несовместимые с жизнью травмы. По данным 78.ru, байк погибший взял у друга.
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VK / 78 Новости