В Москве задержан баскетболист, устроивший аварию на Ford Mustang и сбежавший с места ДТП

В Москве задержали 33-летнего баскетболиста Бориса Спрыгина, который, предположительно, сидел за рулём автомобиля Ford Mustang, влетевшего накануне в дерево на Подольской улице.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Спрыгина задержали по месту его проживания. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушкой же, которая была с ним и пострадала в аварии, оказалась 43-летняя сожительница друга спортсмена. Сейчас она в больнице.