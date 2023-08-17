В Москве задержан баскетболист, устроивший аварию на Ford Mustang и сбежавший с места ДТП
SHOT: В Москве после ДТП с Ford Mustang задержали баскетболиста Бориса Спрыгина
Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Обложка © Личная страница в соцсети
В Москве задержали 33-летнего баскетболиста Бориса Спрыгина, который, предположительно, сидел за рулём автомобиля Ford Mustang, влетевшего накануне в дерево на Подольской улице.
Как пишет телеграм-канал SHOT, Спрыгина задержали по месту его проживания. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушкой же, которая была с ним и пострадала в аварии, оказалась 43-летняя сожительница друга спортсмена. Сейчас она в больнице.
Авария произошла накануне вечером на Подольской улице в Москве. Иномарка врезалась в дерево, после чего водитель сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку. Лайф публиковал видео с моментом аварии.