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17 августа, 06:49

В Москве задержан баскетболист, устроивший аварию на Ford Mustang и сбежавший с места ДТП

SHOT: В Москве после ДТП с Ford Mustang задержали баскетболиста Бориса Спрыгина

<p>Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Обложка © Личная страница в соцсети</p>

Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Обложка © Личная страница в соцсети

В Москве задержали 33-летнего баскетболиста Бориса Спрыгина, который, предположительно, сидел за рулём автомобиля Ford Mustang, влетевшего накануне в дерево на Подольской улице.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Спрыгина задержали по месту его проживания. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушкой же, которая была с ним и пострадала в аварии, оказалась 43-летняя сожительница друга спортсмена. Сейчас она в больнице.

Авария произошла накануне вечером на Подольской улице в Москве. Иномарка врезалась в дерево, после чего водитель сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку. Лайф публиковал видео с моментом аварии.

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Максим Плетнёв
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