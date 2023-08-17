В Сочи скорая сбила пешехода и свалилась в кювет

В Сочи в посёлке Вардане Лазаревского района произошла авария с участием кареты скорой помощи, передаёт пресс-служба местного УВД. Сообщается, что скорая транспортировала в больницу человека с тяжёлой травмой. На пути у неё оказалась женщина, которая решила перейти дорогу, не обращая внимания на сигналы светофора.

Местные жители помогают вытащить из кювета автомобиль скорой помощи, попавший в ДТП в Сочи. Видео © t.me / Полиция Сочи

Водитель попытался избежать аварии и вывернул руль, но не справился с управлением. В результате машина угодила в кювет.

"Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", — рассказали правоохранители.