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16 августа, 22:12

В Сочи скорая сбила пешехода и свалилась в кювет

В Сочи скорая с тяжелобольным пациентом сбила пешехода и свалилась в кювет

В Сочи в посёлке Вардане Лазаревского района произошла авария с участием кареты скорой помощи, передаёт пресс-служба местного УВД. Сообщается, что скорая транспортировала в больницу человека с тяжёлой травмой. На пути у неё оказалась женщина, которая решила перейти дорогу, не обращая внимания на сигналы светофора.

Местные жители помогают вытащить из кювета автомобиль скорой помощи, попавший в ДТП в Сочи. Видео © t.me / Полиция Сочи

Водитель попытался избежать аварии и вывернул руль, но не справился с управлением. В результате машина угодила в кювет.

"Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", — рассказали правоохранители.

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Ранее Лайф показал видео момента ДТП с кабриолетом Ford Mustang на юго-востоке Москвы. За рулём, предположительно, находился баскетболист Борис Спрыгин. После ДТП водитель сбежал с места инцидента.

Обложка ©

t.me / Полиция Сочи

Анатолий Симоненко
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