Лайф публикует видео момента ДТП с Ford Mustang в Москве

Момент ДТП на Подольской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 33-летнего спортсмена заметили очевидцы на месте аварии. Автомобиль принадлежит именно ему. После ДТП водитель сбежал с места инцидента. При этом на пассажирском сиденье оказалась его спутница, сейчас девушка находится в больнице.

Спрыгину 33 года, он играл за такие команды, как "Приморье-Д", РВК, "Триумф-2" и УНИКС-2.

Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Фото © Личная страница в соцсети