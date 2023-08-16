Регион

Уведомления отключены

16 августа, 20:48

Лайф публикует видео момента ДТП с Ford Mustang в Москве

SHOT показал видео момента ДТП с кабриолетом Ford Mustang на юго-востоке Москвы

Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, сидел за рулём автомобиля Ford Mustang, который врезался в дерево на Подольской улице в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Момент ДТП на Подольской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 33-летнего спортсмена заметили очевидцы на месте аварии. Автомобиль принадлежит именно ему. После ДТП водитель сбежал с места инцидента. При этом на пассажирском сиденье оказалась его спутница, сейчас девушка находится в больнице.

Спрыгину 33 года, он играл за такие команды, как "Приморье-Д", РВК, "Триумф-2" и УНИКС-2.

Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Фото © Личная страница в соцсети

Баскетболист Борис Спрыгин, предположительно, попавший в ДТП в Москве. Фото © Личная страница в соцсети

Жуткое столкновение легковушки и фуры под Тюменью унесло жизни семьи с тремя дочерьми

Жуткое столкновение легковушки и фуры под Тюменью унесло жизни семьи с тремя дочерьми

Ранее Лайф писал, что двое взрослых и двое детей погибли на федеральной трассе в Забайкальском крае. Ещё шесть человек пострадали.

Обложка ©

t.me / SHOT

Кузьма Спирин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров