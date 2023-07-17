В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей

В Красноярске задержали двоих мужчин, которые вымогали около 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Сейчас он находится под следствием.

Мужчин задержали в центре города с поличным. Они вымогали у Митволя деньги за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.