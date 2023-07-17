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17 июля, 10:20

В Красноярске задержали двоих мужчин, вымогавших у Митволя около 100 млн рублей

В Красноярске задержали двоих мужчин, которые вымогали около 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Сейчас он находится под следствием.

Мужчин задержали в центре города с поличным. Они вымогали у Митволя деньги за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Сейчас с задержанными проводят следственные действия. После допроса правоохранители будут решать вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Сторона защиты Митволя отказалась от комментариев по этому поводу.

Напомним, Олега Митволя задержали в начале июня 2022 года по делу о хищении 900 миллионов рублей. Позже стало известно, что он арестован, а также заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению денег. В феврале Митволя перевели в тюремную больницу с пневмонией. Через месяц после этого его перевели из больницы в СИЗО Красноярска. В начале июля 2023 года суд смягчил меру пресечения для Митволя с СИЗО на домашний арест.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Илья Суриков
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