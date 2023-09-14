В Петербурге шесть отморозков и неонацист похитили мужчину ради 700 тысяч

В Санкт-Петербурге задержали семерых человек, похитивших мужчину ради выкупа. По данным SHOT, в январе текущего года 29-летний Кирилл Р., 24-летний Никита К., 30-летний Павел Л., 21-летние Владимир П., Владислав Г. и Никита С. и 27-летняя Кристина З. напали на свою жертву возле дома по Дунайскому проспекту.

Они засунули мужчину в "Инфинити" одного из подельников и начали избиение. Далее последовала поездка в посёлок Металлострой, где от потерпевшего потребовали 700 тысяч рублей за освобождение. Тот согласился и, будучи отпущенным, позвонил в полицию.

Правоохранители задержали похитителей. Они нашли дома у Кирилла нарезной пистолет 1943 года выпуска, а у Владимира — одежду и предметы с нацистской символикой. Их двоих, а также Никиту К. уже отправили в СИЗО. Остальные были отпущены под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".