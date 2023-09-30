Кузбасского мучителя-шизофреника, запытавшего брата и отца, вместо лечебницы отправили в СИЗО

Напомним, 28 сентября в погребе дома в Барановке Кемеровской области были найдены мумифицированные тела отца и сына. Неладное заподозрили родственники из Кемерова, которые не могли связаться с ними уже более года. В помещении помимо пропавших были обнаружены топор с гвоздями, кувалда, шина от бензопилы, деревянная киянка и окровавленные тряпки. Оказалось, что убийца — сын старшего из мужчин. Он, как и его замученный брат, — шизофреник, в детстве часто нападал на родных. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".