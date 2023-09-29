Шизофреник во втором поколении: Что известно об изверге, который устроил пыточную для отца и брата

В Кемеровской области задержан неадекватный мужчина, который устроил пыточную для отца и брата в погребе. По данным SHOT, следствие будет настаивать о его переводе из психбольницы в СИЗО. Телеграм-канал рассказывает подробности страшной истории.

41-летний Дмитрий и его младший брат Алексей страдали шизофренией, которая передалась им от матери. 20 лет назад, находясь на лечении, женщина пырнула ножом медсестру. С тех пор она редко покидала лечебницу, где находится по сей день.

Алексей был замкнутым. В молодости он получил сильный удар по голове, после чего на несколько лет потерял память. Вспомнив всё, он стал ещё более запуганным. Пока была жива их бабушка, Алексей жил у неё, чтобы брат его не обижал.

Старший брат Дмитрий, напротив, с детства был чрезмерно агрессивным. Он говорил, что слышит голоса, и часто нападал на брата и соседей. Последние говорят, что Дима пренебрежительно относился к лечению: таблетки пил, но часто запивал нейролептики энергетиком.

Два года назад бабушка братьев скончалась, и они стали жить под одной крышей с отцом. Дмитрию это не нравилось, и он постоянно выгонял младшего из дома. Отец с трудом с ним справлялся. Спустя примерно год совместной жизни неадекватный мужчина убил родных. О страшной расправе стало известно только сейчас.