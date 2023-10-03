Умственно отсталый отец под Новосибирском не выдержал плача дочери и избил малышку
В Новосибирской области отец избил трёхмесячную дочь из-за плача
В Новосибирской области мужчина с умственной отсталостью избил свою трёхмесячную дочь, поскольку ребёнок постоянно плакал. Инцидент произошёл в селе Баган, сообщает SHOT. Пострадавшую девочку госпитализировали.
Уточняется, что 24-летний отец был с дочерью дома один. Девочка постоянно плакала и никак не успокаивалась. В какой-то момент молодой человек не выдержал и начал с силой бить младенца о деревянный подлокотник дивана. У малышки диагностировали отёк головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Отца ребёнка задержали. Оказалось, что у него инвалидность II группы, он страдает лëгкой умственной отсталостью. Против агрессивного отца возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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