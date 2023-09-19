Опубликовано видео из квартиры, где мать задушила младенца

Десятимесячного младенца, которого ранее нашли мёртвым в Москве, могла задушить собственная мать. Об этом сообщает столичная прокуратура и публикует видео с места трагедии.

Квартира в Москве, где мать задушила младенца. Видео © Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения", — отметили в прокуратуре.

Женщина, которая задушила ребёнка в Москве. Фото © Прокуратура Москвы