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19 сентября, 08:53

Опубликовано видео из квартиры, где мать задушила младенца

Младенца, которого нашли задушенным в Москве, могла убить мать

<p>Квартира в Москве, где мать задушила младенца. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/2864" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Квартира в Москве, где мать задушила младенца. Фото © Прокуратура Москвы

Десятимесячного младенца, которого ранее нашли мёртвым в Москве, могла задушить собственная мать. Об этом сообщает столичная прокуратура и публикует видео с места трагедии.

Квартира в Москве, где мать задушила младенца. Видео © Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения", — отметили в прокуратуре.

Женщина, которая задушила ребёнка в Москве. Фото © Прокуратура Москвы

Женщина, которая задушила ребёнка в Москве. Фото © Прокуратура Москвы

Напомним, ранее в одной из квартир на Таганрогской улице в Москве было обнаружено тело задушенного десятимесячного ребёнка. На месте работают следователи.

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Александра Вишнякова
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