Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе
SHOT показал момент ЧП в Реутове, где ребёнку оторвало пальцы на эскалаторе
Появилось видео из ТЦ "Шоколад" в подмосковном Реутове, где четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOТ.
Момент ЧП с четырёхлетней девочкой в Реутове, которой эскалатор раздробил пальцы на руке. Видео © Telegram / SHOT
На них видно, как малышка без сопровождения взрослых бежит по эскалатору, при этом подъёмник движется в обратном направлении. Через какое-то время девочка падает на колени и упирается руками в ступени, которые складываются. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием четырёхлетнего ребёнка в торговом центре", — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл вечером 14 сентября. Мать с отцом смогли самостоятельно достать руку дочери и тут же вызвали скорую.
Кадр из видео Telegram / SHOT