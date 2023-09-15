Появилось видео из ТЦ в Реутове, как девочке оторвало пальцы на эскалаторе

Появилось видео из ТЦ "Шоколад" в подмосковном Реутове, где четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOТ.

Момент ЧП с четырёхлетней девочкой в Реутове, которой эскалатор раздробил пальцы на руке. Видео © Telegram / SHOT

На них видно, как малышка без сопровождения взрослых бежит по эскалатору, при этом подъёмник движется в обратном направлении. Через какое-то время девочка падает на колени и упирается руками в ступени, которые складываются. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием четырёхлетнего ребёнка в торговом центре", — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.