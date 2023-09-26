В Подмосковье заболевший ОРВИ мальчик умер на руках у мамы из-за резкого повышения температуры
Mash: В Одинцове подросток умер прямо на руках у родителей из-за ОРВИ
В подмосковном Одинцове 16-летний мальчик скончался из-за ОРВИ. У подростка резко поднялась температура, и он умер прямо на руках у родителей, сообщает Mash.
В последнее время школьник не ходил на уроки и учился дома, поскольку вся семья боялась подхватить сезонную заразу. Однако это мальчика не уберегло — он всё же заболел и мучился обычными при простуде симптомами: кашлем, температурой и слабостью. Однако в какой-то момент ночью градусник показал 38 градусов, и школьник начать задыхаться и бредить.
Обеспокоенные родители сразу же вызвали скорую и пытались помочь ребёнку, однако не смогли, прибывшие медики диагностировали остановку сердца. При этом известно, что хронических заболеваний у погибшего мальчика не было. Точная причина смерти станет понятна после вскрытия.
Ранее Лайф рассказывал историю из Свердловской области, где 11-месячная девочка умерла на руках мамы из-за недостаточной медицинской помощи со стороны врачей. Медики почему-то лечили её от ОРВИ, хотя скончался младенец от миокардита.
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