Обидчивый брат хладнокровно рассказал, как душил младшую сестрёнку
В Уфе задержали парня, который задушил 14-летнюю сестру
В Уфе задержан 22-летний парень, который задушил 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Он признался в преступлении и хладнокровно рассказал на допросе, как убивал девочку.
"Дождался сестру, она пошла в ванную. Ждал, пока она выйдет, накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул её в диван", — спокойно рассказывает парень о преступлении.
"Почему ты в диване её не оставил?" — спросила следователь.
"Через три дня вонять начнёт", — заявил парень.
Допрос жителя Уфы, который задушил сестру. Видео © СК РФ
Подозреваемого, который скрывался после убийства, удалось найти и задержать на чердаке одного из многоквартирных домов.
Напомним, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, сводный брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.
СК РФ