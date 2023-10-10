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10 октября, 12:42

Обидчивый брат хладнокровно рассказал, как душил младшую сестрёнку

В Уфе задержали парня, который задушил 14-летнюю сестру

В Уфе задержан 22-летний парень, который задушил 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Он признался в преступлении и хладнокровно рассказал на допросе, как убивал девочку.

"Дождался сестру, она пошла в ванную. Ждал, пока она выйдет, накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул её в диван", — спокойно рассказывает парень о преступлении.

"Почему ты в диване её не оставил?" — спросила следователь.

"Через три дня вонять начнёт", заявил парень.

Допрос жителя Уфы, который задушил сестру. Видео © СК РФ

Подозреваемого, который скрывался после убийства, удалось найти и задержать на чердаке одного из многоквартирных домов.

Двух подростков с телом застреленного мужчины в багажнике задержали под Тюменью

Двух подростков с телом застреленного мужчины в багажнике задержали под Тюменью

Напомним, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, сводный брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
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