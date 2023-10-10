Обидчивый брат хладнокровно рассказал, как душил младшую сестрёнку

В Уфе задержан 22-летний парень, который задушил 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Он признался в преступлении и хладнокровно рассказал на допросе, как убивал девочку.

"Дождался сестру, она пошла в ванную. Ждал, пока она выйдет, накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул её в диван", — спокойно рассказывает парень о преступлении.

"Почему ты в диване её не оставил?" — спросила следователь.

"Через три дня вонять начнёт", — заявил парень.