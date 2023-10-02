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2 октября, 13:16

Бабуля с заряженным пистолетом пыталась пройти на автовокзал в Петербурге

Росгвардия задержала пенсионерку на автовокзале в Петербурге из-за пистолета

<p>Изъятый у пенсионерки в Петербурге пистолет ИЖ-79-8. Фото © <a href="https://vk.com/rosgvard78" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти</a></p>

Изъятый у пенсионерки в Петербурге пистолет ИЖ-79-8. Фото © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

71-летняя женщина была задержана после попытки пройти на автовокзал в Петербурге с оружием — пистолетом ИЖ-79-8, сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии.

"1 октября около девяти часов работники автовокзала, расположенного на набережной Обводного канала, на входе при досмотре багажа пассажиров на интроскопе в дорожной сумке пенсионерки обнаружили пистолет и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району на месте происшествия задержали 71-летнюю жительницу Санкт-Петербурга", — рассказали в управлении.

При себе у бабули был газовый пистолет ИЖ-79-8 калибра восемь миллиметров и магазин с семью патронами, их изъяли. Оказалось, что пожилая любительница стволов как владелец гражданского оружия на учёте в подразделении лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии не состоит. В базах данных тоже изъятый пистолет не числится. Пенсионерку доставили в 5-й отдел полиции, ей грозит административная ответственность.

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А в московском районе Коньково 15-летняя девушка во время тренировочной стрельбы случайно выстрелила прямо в лоб 16-летнему приятелю. Подросток палила из пневматического пистолета по банкам, бутылкам и нарисованным мишеням.

Андрей Бражников
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