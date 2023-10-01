Школьница выстрелила в бутылку в столичном дворе, но пуля отрикошетила в приятеля

В московском районе Коньково 15-летняя девушка во время тренировочной стрельбы случайно выстрелила в лоб 16-летнему товарищу. Об этом сообщает SHOT.

В одном из дворов по улице Введенского подростки регулярно развлекались стрельбой из пневматического пистолета по банкам, бутылкам и нарисованным мишеням. Вечером в пятницу терпению местных жителей, давно возмущавшихся из-за шума, пришёл конец, и они позвонили правоохранителям. Подростков, однако, это известие не смутило, расходиться они не торопились. Но после очередного выстрела пуля отрикошетила от бутылки и попала в лоб одному из ребят.

Стрелявшая восьмиклассница тут же позвонила матери. Та подоспела на место происшествия. одновременно с силовиками. Школьник, по счастью, серьёзно не пострадал. Сейчас полиция расследует эту историю. Владелец пистолета исчез вместе с оружием до приезда сотрудников.