Школьница выстрелила в бутылку в столичном дворе, но пуля отрикошетила в приятеля
SHOT: В Москве школьница случайно попала из пневмата в лоб подростка-приятеля
В московском районе Коньково 15-летняя девушка во время тренировочной стрельбы случайно выстрелила в лоб 16-летнему товарищу. Об этом сообщает SHOT.
В одном из дворов по улице Введенского подростки регулярно развлекались стрельбой из пневматического пистолета по банкам, бутылкам и нарисованным мишеням. Вечером в пятницу терпению местных жителей, давно возмущавшихся из-за шума, пришёл конец, и они позвонили правоохранителям. Подростков, однако, это известие не смутило, расходиться они не торопились. Но после очередного выстрела пуля отрикошетила от бутылки и попала в лоб одному из ребят.
Стрелявшая восьмиклассница тут же позвонила матери. Та подоспела на место происшествия. одновременно с силовиками. Школьник, по счастью, серьёзно не пострадал. Сейчас полиция расследует эту историю. Владелец пистолета исчез вместе с оружием до приезда сотрудников.
А ранее Лайф писал, что под Красноярском задержали пенсионера, выстрелившего в друга из ручки-пистолета. Теперь стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.
ТАСС / Владимир Баранов