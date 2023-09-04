"Сибирский Джеймс Бонд" выстрелил на вечеринке в друга из авторучки-пистолета

В посёлке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края задержали 60-летнего мужчину, который во время застолья выстрелил в приятеля из одноствольного пистолета, сделанного в виде авторучки. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры региона.

Ручку-пистолет мужчина взял у знакомого в 2018 году, к девайсу прилагался 31 патрон. С тех пор до 21 июня 2023 года это оружие не применялось. Однако настал роковой день, когда пенсионер позвал к себе домой друзей выпить. Во время застолья один из гостей стал агрессивно себя вести и не хотел уходить. Тогда хозяин выстрелил в ногу приятеля с одного метра. Никто из гостей не понял, что произошло. Пострадавший ушёл, а вскоре врачи достали из его бедра фрагмент пули калибра 5,6 миллиметра.

Позднее правоохранители изъяли у пенсионера авторучку и по результатам баллистической экспертизы выяснили, что этот предмет — огнестрельный гладкоствольный однозарядный пистолет, обладающий достаточной поражающей способностью. Стрелок сознался в случившемся, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Прокурор утвердил ему обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также умышленном причинении с его помощью лёгкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.