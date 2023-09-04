В Ленобласти 61-летнего рыбака расстреляли в лодке из охотничьего ружья
SHOT: В Ленобласти разыскивают стрелка, убившего рыбака в лодке
Погибший в Ленобласти рыбак. Обложка © Telegram / SHOT
В Ленинградской области нашли без сознания 61-летнего мужчину, который рыбачил в канале в Новой Ладоге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчина приехал из Мурина и вышел вечером 3 сентября порыбачить на лодке. Примерно в 19:00 в него выстрелил неизвестный из охотничьего ружья в упор в голову, после чего скрылся. Очевидцы нашли рыбака без сознания. Приехавшие на место медики забрали потерпевшего в больницу, но по дороге тот скончался. Теперь правоохранители разыскивают стрелка. Сейчас полицейские допрашивают других рыбаков, которые могли не поделить с погибшим рыбное место.
Ранее в Нахабине догхантер ранил беременную девушку из пневматического ружья, когда целился в её собаку. Полиция в Московской области ведёт розыск стрелка с винтовкой.