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4 сентября, 07:19

В Ленобласти 61-летнего рыбака расстреляли в лодке из охотничьего ружья

SHOT: В Ленобласти разыскивают стрелка, убившего рыбака в лодке

<p>Погибший в Ленобласти рыбак. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56495" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший в Ленобласти рыбак. Обложка © Telegram / SHOT

В Ленинградской области нашли без сознания 61-летнего мужчину, который рыбачил в канале в Новой Ладоге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина приехал из Мурина и вышел вечером 3 сентября порыбачить на лодке. Примерно в 19:00 в него выстрелил неизвестный из охотничьего ружья в упор в голову, после чего скрылся. Очевидцы нашли рыбака без сознания. Приехавшие на место медики забрали потерпевшего в больницу, но по дороге тот скончался. Теперь правоохранители разыскивают стрелка. Сейчас полицейские допрашивают других рыбаков, которые могли не поделить с погибшим рыбное место.

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Светлана Оперук
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