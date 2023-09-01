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1 сентября, 18:10

Догхантер из Нахабина подстрелил беременную девушку во время охоты на её пуделя

В Нахабине догхантер ранил беременную девушку из пневматического ружья

<p>Рана в ноге Кристины и попавшая в неё пуля от пневматического ружья. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/47460" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Рана в ноге Кристины и попавшая в неё пуля от пневматического ружья. Обложка © T.me / Mash

В Нахабине Московской области ведётся розыск догхантера с винтовкой. Вчера он попытался застрелить безобидную собаку и ранил её беременную хозяйку. Об этом сообщает канал Mash.

Пострадавшая Кристина рассказала, что гуляла вместе с пуделем Дыней по их обычному маршруту у деревни Лобаново. В какой-то момент в траве раздался шорох, а после него прозвучали два выстрела. Девушка почувствовала боль в ноге, увидела кровоточащую рану и закричала. В этот момент показался и сидевший в засаде стрелок — он вылез из своего укрытия и убежал, а раненая хозяйка Дыни сразу же позвонила в скорую. Кристина на 39-й неделе беременности.

Всё оказалось не так страшно, как могло бы быть: ружьё оказалось не огнестрельным, а пневматическим и не нанесло серьёзных физических увечий, которые могли бы повлиять на здоровье ребёнка. Пока Кристина писала заявление в полиции, она узнала, что её случай не первый. На днях обстрелу подверглась сразу целая семья из мамы, папы и их детей. Всё произошло на том же поле.

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Юрий Лысенко
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