Догхантер из Нахабина подстрелил беременную девушку во время охоты на её пуделя

В Нахабине Московской области ведётся розыск догхантера с винтовкой. Вчера он попытался застрелить безобидную собаку и ранил её беременную хозяйку. Об этом сообщает канал Mash.

Пострадавшая Кристина рассказала, что гуляла вместе с пуделем Дыней по их обычному маршруту у деревни Лобаново. В какой-то момент в траве раздался шорох, а после него прозвучали два выстрела. Девушка почувствовала боль в ноге, увидела кровоточащую рану и закричала. В этот момент показался и сидевший в засаде стрелок — он вылез из своего укрытия и убежал, а раненая хозяйка Дыни сразу же позвонила в скорую. Кристина на 39-й неделе беременности.

Всё оказалось не так страшно, как могло бы быть: ружьё оказалось не огнестрельным, а пневматическим и не нанесло серьёзных физических увечий, которые могли бы повлиять на здоровье ребёнка. Пока Кристина писала заявление в полиции, она узнала, что её случай не первый. На днях обстрелу подверглась сразу целая семья из мамы, папы и их детей. Всё произошло на том же поле.