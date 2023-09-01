Догхантер из Нахабина подстрелил беременную девушку во время охоты на её пуделя
В Нахабине догхантер ранил беременную девушку из пневматического ружья
Рана в ноге Кристины и попавшая в неё пуля от пневматического ружья. Обложка © T.me / Mash
В Нахабине Московской области ведётся розыск догхантера с винтовкой. Вчера он попытался застрелить безобидную собаку и ранил её беременную хозяйку. Об этом сообщает канал Mash.
Пострадавшая Кристина рассказала, что гуляла вместе с пуделем Дыней по их обычному маршруту у деревни Лобаново. В какой-то момент в траве раздался шорох, а после него прозвучали два выстрела. Девушка почувствовала боль в ноге, увидела кровоточащую рану и закричала. В этот момент показался и сидевший в засаде стрелок — он вылез из своего укрытия и убежал, а раненая хозяйка Дыни сразу же позвонила в скорую. Кристина на 39-й неделе беременности.
Всё оказалось не так страшно, как могло бы быть: ружьё оказалось не огнестрельным, а пневматическим и не нанесло серьёзных физических увечий, которые могли бы повлиять на здоровье ребёнка. Пока Кристина писала заявление в полиции, она узнала, что её случай не первый. На днях обстрелу подверглась сразу целая семья из мамы, папы и их детей. Всё произошло на том же поле.
А на днях в Москве, в районе Братеево, парень спас друга в прыжке от выстрела из пистолета. Компания рассказала, что отдыхала, когда к ним подошёл "сотрудник" в неизвестной форме и представился генералом. Разговор не заладился, а потом мужчина стал грозить пистолетом и накинулся на приятелей.