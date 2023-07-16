Боди от Ким Кардашьян спасло 22-летнюю блогершу от смерти после четырёх выстрелов в упор

Блогерша из Канзас-Сити Анджелина Уайлис, известная в TikTok под ником @honeygxd, рассказала о том, как бельё бренда Ким Кардашьян спасло её от смерти, не дав истечь кровью от четырёх огнестрельных ранений. 22-летняя девушка выложила ролик с жуткой и удивительной историей, который сразу стал вирусным.

Бельё от Ким Кардашьян спасло блогершу от смерти. Видео © TikTok / honeygxd

Инцидент произошёл 1 января, когда Анджелина с друзьями отмечала новый, 2023 год в Канзас-Сити (штат Миссури). Около половины второго ночи компания остановилась у закусочной, чтобы купить еду. Именно в это время неподалёку завязалась драка. И, к ужасу Анджелины, в какой-то момент появился "парень в лыжной маске" и выпустил в неё четыре пули. Тиктокерша очнулась уже в больнице, теперь за чудесное спасение она благодарит Ким.

"В ту ночь, когда меня подстрелили, на мне было корректирующее боди Skims. Оно было такое тесное, что буквально не дало мне истечь кровью. Ким Кардашьян спасла мою жизнь. <...> Можете говорить, что это судьба или Иисус, а я скажу, что это Ким", — заявила блогерша, поблагодарив Кардашьян.

Люди в комментариях поразились спокойствию девушки, рассказывающей о таком жутком опыте. Кто-то заметил, что бренду нужно прислать ей дополнительный комплект белья за такую рекламу, а некоторые подметили, что такое свойство утягивающей одежды никогда не приходило им в голову.