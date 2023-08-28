В Москве парень в прыжке спас друга от выстрела загадочного "генерала"

В Москве, в районе Братеево, парень спас друга в прыжке от выстрела из пистолета. Об этом сообщает SHOT.

В Москве парень в прыжке спас друга от выстрела из пистолета. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл сегодня в третьем часу ночи на Паромной улице. Компания парней утверждает, что отдыхала, когда к ним подошёл "сотрудник" в неизвестной форме и представился генералом. Разговор не заладился, а потом мужчина стал грозить пистолетом и накинулся на приятелей. Началась драка.

Полицейские задержали "генерала". Им оказался 45-летний местный житель по имени Сергей. Как пишет SHOT, мужчина работает главным специалистом отдела пожарной безопасности в "Роскосмосе". Ранее он был судим за торговлю огнестрельным оружием. Полицейские проводят проверку и выясняют, откуда у него эта форма.