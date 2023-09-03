В Подмосковье дачники устроили битву с топором и пистолетом

По данным телеграм-канала, 35-летнему мужчине не давал расслабиться его 34-летний сосед, который выпил и начал буянить. В ответ на уговоры вести себя потише дачник услышал лишь угрозы и оскорбления. В результате мужчина взял пистолет и пошёл разбираться с громким соседом, который встретил его с топором. Огнестрельное оружие оказалось эффективнее холодного. Пострадавшего в дачной битве увезли в больницу с рваной раной левого бедра, а у стрелка изъяли оружие — известно, что у него было разрешение на пистолет. При этом буянивший сосед заявил, что претензий не имеет, и заявление писать не стал.