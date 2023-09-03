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3 сентября, 17:31

В Подмосковье дачники устроили битву с топором и пистолетом

Под Воскресенском дачник прострелил ногу буянившему соседу, вооружённому топором

<p>Мужчина, который буянил и получил ранение. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56484" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, который буянил и получил ранение. Обложка © SHOT

Дачник прострелил ногу буйному соседу, который налетел на него с топором в Подмосковье. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в СНТ "Михалёво" в городском округе Воскресенск.

По данным телеграм-канала, 35-летнему мужчине не давал расслабиться его 34-летний сосед, который выпил и начал буянить. В ответ на уговоры вести себя потише дачник услышал лишь угрозы и оскорбления. В результате мужчина взял пистолет и пошёл разбираться с громким соседом, который встретил его с топором. Огнестрельное оружие оказалось эффективнее холодного. Пострадавшего в дачной битве увезли в больницу с рваной раной левого бедра, а у стрелка изъяли оружие — известно, что у него было разрешение на пистолет. При этом буянивший сосед заявил, что претензий не имеет, и заявление писать не стал.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковной Балашихе пьяная ссора закончилась стрельбой. Ранение получил один человек.

Никита Никонов
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