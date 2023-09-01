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1 сентября, 08:03

В подмосковной Балашихе пьяная ссора закончилась стрельбой, есть раненый

Один человек пострадал в результате стрельбы из пневматики в Подмосковье

Компания мужчин отдыхала во дворе ЖК "Измайловский лес" в подмосковной Балашихе, в результате возникшей ссоры один из участников открыл стрельбу из пневматического оружия, ранив человека. Видео публикует Mash.

В Балашихе мужчина открыл стрельбу из пневматики. Видео © t.me / Mash

На кадрах мужчина достаёт пистолет и прицельно стреляет. Прибывшая полиция задержала преступника. Он вёл себя неадекватно, оскорблял окружающих, требовал срочно позвонить его жене, но так и не смог объяснить свой поступок. Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников конфликта. Пострадавшего в результате стрельбы госпитализировали.

Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум

Перестрелка произошла в отеле в турецкой провинции Бодрум

Ранее сообщалось, что в Подольске Московской области задержали мужчину, расстрелявшего своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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