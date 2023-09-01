В подмосковной Балашихе пьяная ссора закончилась стрельбой, есть раненый

Компания мужчин отдыхала во дворе ЖК "Измайловский лес" в подмосковной Балашихе, в результате возникшей ссоры один из участников открыл стрельбу из пневматического оружия, ранив человека. Видео публикует Mash.

На кадрах мужчина достаёт пистолет и прицельно стреляет. Прибывшая полиция задержала преступника. Он вёл себя неадекватно, оскорблял окружающих, требовал срочно позвонить его жене, но так и не смог объяснить свой поступок. Сейчас правоохранители устанавливают личности других участников конфликта. Пострадавшего в результате стрельбы госпитализировали.