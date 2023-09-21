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21 сентября, 15:57

На Урале задержали абьюзера, который с пистолетом забаррикадировался в подъезде жены

SHOT: СОБР взял штурмом забаррикадировавшегося в подъезде с оружием уральца

<p>Забаррикадировавшийся в подъезде с пистолетом Максим, который не хочет разводиться с женой. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/57247" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Забаррикадировавшийся в подъезде с пистолетом Максим, который не хочет разводиться с женой. Обложка © Telegram / SHOT

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали местного жителя, который пытался с оружием вломиться в квартиру супруги, а потом забаррикадировался в подъезде и угрожал свести счёты с жизнью. Как сообщает SHOT, неадеквата брали штурмом при участии бойцов СОБРа.

По данным телеграм-канала, 43-летний Максим хотел поговорить с супругой Тамарой, которая подала на развод, но та его не пустила. После этого он достал пистолет и устроил свой драматический перформанс для всех жителей дома. Женщина всё это время находилась в квартире с 26-летним сыном, а оперативники вели переговоры с её буйным мужем. Однако сдаваться тот не собирался — и в итоге его пришлось брать штурмом бойцам СОБРа.

Забаррикадировавшийся в подъезде вооружённый уралец слетел с катушек из-за развода

Забаррикадировавшийся в подъезде вооружённый уралец слетел с катушек из-за развода

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в жилом доме на Алюминиевой улице. В течение нескольких часов на месте работали экстренные службы.


Наталья Исакова
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