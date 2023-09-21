На Урале задержали абьюзера, который с пистолетом забаррикадировался в подъезде жены

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали местного жителя, который пытался с оружием вломиться в квартиру супруги, а потом забаррикадировался в подъезде и угрожал свести счёты с жизнью. Как сообщает SHOT , неадеквата брали штурмом при участии бойцов СОБРа.

По данным телеграм-канала, 43-летний Максим хотел поговорить с супругой Тамарой, которая подала на развод, но та его не пустила. После этого он достал пистолет и устроил свой драматический перформанс для всех жителей дома. Женщина всё это время находилась в квартире с 26-летним сыном, а оперативники вели переговоры с её буйным мужем. Однако сдаваться тот не собирался — и в итоге его пришлось брать штурмом бойцам СОБРа.