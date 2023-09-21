Забаррикадировавшийся в подъезде вооружённый уралец слетел с катушек из-за развода

Вооружённый мужчина, который забаррикадировался с оружием в подъезде одного из домов в Каменске-Уральском (Свердловская область), ломился в квартиру к жене. Несколько дней назад женщина подала на развод, именно из-за этого Максим и слетел с катушек, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, брак продержался всего четыре месяца. Сегодня мужчина попытался ворваться в квартиру, в которой 50-летняя Тамара проживает вместе с 26-летним сыном. Со слов женщины, за неполных полгода замужества супруг постоянно распускал руки и унижал её. Примечательно, что для Максима это уже третий брак. Первых двух жён он также обижал. Предыдущая супруга в беседе с SHOT тоже нелестно высказалась о мужчине.