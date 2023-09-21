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21 сентября, 14:13

Забаррикадировавшийся в подъезде вооружённый уралец слетел с катушек из-за развода

SHOT: Жена забаррикадировавшегося в подъезде с оружием уральца подала на развод

<p>Тамара и её муж Максим, с которым она собралась разводиться. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/57240" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тамара и её муж Максим, с которым она собралась разводиться. Обложка © Telegram / SHOT

Вооружённый мужчина, который забаррикадировался с оружием в подъезде одного из домов в Каменске-Уральском (Свердловская область), ломился в квартиру к жене. Несколько дней назад женщина подала на развод, именно из-за этого Максим и слетел с катушек, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, брак продержался всего четыре месяца. Сегодня мужчина попытался ворваться в квартиру, в которой 50-летняя Тамара проживает вместе с 26-летним сыном. Со слов женщины, за неполных полгода замужества супруг постоянно распускал руки и унижал её. Примечательно, что для Максима это уже третий брак. Первых двух жён он также обижал. Предыдущая супруга в беседе с SHOT тоже нелестно высказалась о мужчине.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в жилом доме на Алюминиевой улице. Сейчас на месте работают экстренные службы. С вооружённым Максимом, который забаррикадировался в подъезде, ведут переговоры.

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Наталья Исакова
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