Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 12:51

Под Екатеринбургом мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде и угрожает покончить с собой

Вооружённый мужчина забаррикадировался в подъезде дома в Каменске-Уральском

Вооружённый мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома в Свердловской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Каменске-Уральском.

По информации телеграм-канала, мужчина угрожает покончить с собой. Территорию вокруг многоквартирного жилого дома на Алюминиевой улице оцепили. На месте работают экстренные службы. Прямо сейчас с мужчиной ведут переговоры.

Обстрелявшим автобусы в Ярославле оказался 15-летний подросток

Обстрелявшим автобусы в Ярославле оказался 15-летний подросток

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, устроивший стрельбу из травматического пистолета в парке "Филатов луг" в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров