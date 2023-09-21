Под Екатеринбургом мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде и угрожает покончить с собой

Вооружённый мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома в Свердловской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Каменске-Уральском.

По информации телеграм-канала, мужчина угрожает покончить с собой. Территорию вокруг многоквартирного жилого дома на Алюминиевой улице оцепили. На месте работают экстренные службы. Прямо сейчас с мужчиной ведут переговоры.