Под Екатеринбургом мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде и угрожает покончить с собой
Вооружённый мужчина забаррикадировался в подъезде дома в Каменске-Уральском
Вооружённый мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажного дома в Свердловской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Каменске-Уральском.
По информации телеграм-канала, мужчина угрожает покончить с собой. Территорию вокруг многоквартирного жилого дома на Алюминиевой улице оцепили. На месте работают экстренные службы. Прямо сейчас с мужчиной ведут переговоры.
Ранее сообщалось, что задержан мужчина, устроивший стрельбу из травматического пистолета в парке "Филатов луг" в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.
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