Обстрелявшим автобусы в Ярославле оказался 15-летний подросток

В Ярославле правоохранители выяснили, кто именно обстрелял три автобуса в Дзержинском районе на проезжей части по улице Бабича в четверг вечером. По данным региональной прокуратуры, стрелявшим оказался подросток.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района г. Ярославля", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Указано, что в результате стрельбы несколько автобусов было повреждено, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры региона, подозреваемому подростку 15 лет.