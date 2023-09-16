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15 сентября, 21:40

Обстрелявшим автобусы в Ярославле оказался 15-летний подросток

В причастности к стрельбе по автобусам в Ярославле подозревается подросток

В Ярославле правоохранители выяснили, кто именно обстрелял три автобуса в Дзержинском районе на проезжей части по улице Бабича в четверг вечером. По данным региональной прокуратуры, стрелявшим оказался подросток.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района г. Ярославля", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Указано, что в результате стрельбы несколько автобусов было повреждено, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры региона, подозреваемому подростку 15 лет.

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Напомним, что вечером 14 сентября на окраине Ярославля неизвестные обстреляли несколько автобусов, повредив их остекление. Инцидент был расценён как хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

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t.me / Прокуратура Ярославской области

Анатолий Симоненко
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