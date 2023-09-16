Обстрелявшим автобусы в Ярославле оказался 15-летний подросток
В причастности к стрельбе по автобусам в Ярославле подозревается подросток
В Ярославле правоохранители выяснили, кто именно обстрелял три автобуса в Дзержинском районе на проезжей части по улице Бабича в четверг вечером. По данным региональной прокуратуры, стрелявшим оказался подросток.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района г. Ярославля", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Указано, что в результате стрельбы несколько автобусов было повреждено, никто из пассажиров не пострадал. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры региона, подозреваемому подростку 15 лет.
Напомним, что вечером 14 сентября на окраине Ярославля неизвестные обстреляли несколько автобусов, повредив их остекление. Инцидент был расценён как хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.