Неизвестные обстреляли автобусы с людьми в Ярославле, возбуждено дело

Полиция ищет хулиганов, которые обстреляли пассажирские автобусы на окраине Ярославля. По данным правоохранителей, злоумышленники использовали в качестве оружия "неустановленный предмет". В результате происшествия было повреждено остекление транспортных средств.

В областном УМВД добавили, что инцидент произошёл в четверг. Он был расценён как хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

"По факту инцидента, произошедшего вечером 14 сентября на улице Бабича города Ярославля, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ", — отметили в управлении.