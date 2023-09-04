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4 сентября, 19:38

В Дагестане школьники открыли стрельбу из-за обматерившего их сверстника

Mash: В Дагестане школьники устроили стрельбу из-за мата и угроз ученика

В Махачкале школьники устроили массовую драку, которая позже переросла в стрельбу из травмата. Причиной послужили мат и угрозы со стороны одного из участников конфликта, пишет Mash Gor.

Махачкалинские школьники устроили массовую разборку в жилом квартале. Видео © t.me / Mash Gor

"Зачем они вот так — толпой? Один на один не могут, что ли, разбираться? Такая драка пошла! Нападают на одного. Один он не сможет. Неужели не может никто разнять их?" — сокрушаются очевидцы.

Никого покалечить в этой разборке не успели. Когда приехала полиция, школьники разбежались. Откуда у ученика взялось огнестрельное оружие — неизвестно.

В отеле Анапы пьяный турист отстрелил из травмата пальцы отдыхавшему постояльцу

В отеле Анапы пьяный турист отстрелил из травмата пальцы отдыхавшему постояльцу

Ранее в Люберцах мужчина с пистолетом открыл огонь по шести машинам на трассе. Он целился по всем проезжающим автомобилям из травматического оружия.

Обложка ©

t.me / Mash Gor

Анатолий Симоненко
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