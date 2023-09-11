Пьяный нижегородец раскрошил остановки из пневмата, едва не подстрелив людей

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусным остановкам, находящимся в Сормовском районе. Кадры с места инцидента опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановкам. Видео © t.me / Мой Нижний Новгород

На предоставленных кадрах видно разбитые остановки, которые раскрошил из пневмата пьяный нижегородец. В этот момент неподалёку от места находились люди, которые чудом не пострадали.

После стрельбы дебошир скрылся, однако оперативно был задержан полицейскими. Им оказался 36-летний местный житель, который был изрядно пьян. Оружие у него изъяли и увезли в отделение.