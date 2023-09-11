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10 сентября, 23:43

Пьяный нижегородец раскрошил остановки из пневмата, едва не подстрелив людей

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина открыл стрельбу по автобусным остановкам

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусным остановкам, находящимся в Сормовском районе. Кадры с места инцидента опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановкам. Видео © t.me / Мой Нижний Новгород

На предоставленных кадрах видно разбитые остановки, которые раскрошил из пневмата пьяный нижегородец. В этот момент неподалёку от места находились люди, которые чудом не пострадали.

После стрельбы дебошир скрылся, однако оперативно был задержан полицейскими. Им оказался 36-летний местный житель, который был изрядно пьян. Оружие у него изъяли и увезли в отделение.

В подмосковной Балашихе пьяная ссора закончилась стрельбой, есть раненый

В подмосковной Балашихе пьяная ссора закончилась стрельбой, есть раненый

Ранее Лайф писал, что в Махачкале школьники устроили массовую драку, которая позже переросла в стрельбу из травматического пистолета. Причиной послужили мат и угрозы со стороны одного из участников конфликта.

Обложка ©

t.me / Мой Нижний Новгород

Андрей Соловьёв
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