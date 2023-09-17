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16 сентября, 23:34

Задержан мужчина, устроивший стрельбу средь бела дня в парке "Филатов луг"

МВД по Москве: Задержан мужчина, устроивший стрельбу в парке "Филатов луг"

Мужчина, устроивший стрельбу из травматического пистолета в парке "Филатов луг" в Новой Москве, задержан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

"На место прибыли сотрудники полиции. Стрелявший задержан и доставлен в ОВД. Пострадавших нет", — пояснили в ведомстве.

В своё оправдание задержанный мужчина заявил, что учинил стрельбу, так как испугался двух других участников конфликта и почувствовал угрозу собственной безопасности.

У мужчины изъяли травматический пистолет, который оказался зарегистрирован в установленном порядке. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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Напомним, конфликт между стрелявшим и другими отдыхающими возник из-за столика для пикника в парке "Филатов луг" в Новой Москве. Не поделив место на природе, мужчина открыл стрельбу на глазах у женщин и детей.

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t.me / Чат города Московский

Анатолий Симоненко
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