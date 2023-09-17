Мужчина открыл стрельбу из-за столика в парке "Филатов луг" на глазах у детей

В столичном парке "Филатов луг" произошёл вооружённый конфликт из-за столика для пикника, который не поделили отдыхающие. Об этом в соцсетях рассказал один из участников событий.

Он сообщил, что его компания честно отстояла очередь и присела за стол. Но в последний момент к ним подсели агрессивные женщины с детьми, которые не хотели уходить. На подмогу они вызвали мужчину, который был настроен очень враждебно.

Мужчина открыл стрельбу из-за столика для пикника в парке "Филатов луг" на глазах у детей. Видео © t.me / Чат города Московский

"Помощник" в спортивном костюме подоспел быстро и принялся размахивать пистолетом и сыпать угрозами с нецензурной бранью. Более того, он велел парню встать на колени. Тот не испугался и продолжил диалог стоя. К разговору подключился ещё один очевидец и попытался успокоить агрессора, но тот начал палить в воздух. Стоит заметить, что всё происходило днём и парк был наполнен отдыхающими, а особенно — семьями с маленькими детьми, которые кричали от страха.

После этого люди вызвали полицию, которая увезла дебошира в участок. На месте правоохранители также обнаружили патрон от травмата. Участник событий признаётся, что будет добиваться справедливости и произошедшее он просто так не оставит.