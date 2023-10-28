Мать уверяет, что упала на сына: Восьмимесячный малыш с серьёзными травмами попал в больницу

В Москве в квартире жилого дома на улице Нижегородской обнаружили восьмимесячного ребёнка со множественными телесными повреждениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребёнка проверяются его мать и сожитель женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также контролирует установление обстоятельств причинения ребёнку телесных повреждений и принятие процессуальных решений по данному факту", — сказано в сообщении ведомства.





Как пишет SHOT, 31-летняя мать ребёнка заявила, что упала на него в приступе эпилепсии. Однако следствие проверяет версию с избиением малыша матерью и её сожителем. Сейчас обоих допрашивают сотрудники. Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в отделение травматологии и хирургии.