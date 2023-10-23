Зарубили топором: Пара из Приморья зверски убила шесть человек, не пощадив детей

В Приморье мужчина и женщина приговорены к длительным срокам за убийство шести человек 18-летней давности. Любовники из Артёма зверски расправились с людьми и не пощадили даже маленьких детей. Детали истории сообщили в краевой прокуратуре.

В Приморье мужчина и женщина приговорены к длительным срокам за убийство шести человек 18-летней давности. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края

Кровавая трагедия произошла летом 2005 года в городе Артёме. Пара выпивала в компании друзей в частном доме, и ничего не предвещало беды. Однако в какой-то момент фигурантка дела приревновала избранника к знакомой и ударила её железным прутом. На этом она останавливаться не собиралась и добила потерпевшую ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, пара решила избавиться и от свидетелей, в числе которых было двое детей 12 и 10 лет. Их и ещё трёх человек мужчина зарубил топором. Спустя время выяснилось, что первая жертва оказалась жива. Чтобы "добить" женщину, любовники вынесли её за дом, где и убили.

"Преступление оставалось нераскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году в результате непрекращающейся оперативно-разыскной работы", — сообщили в прокуратуре.