Зарубили топором: Пара из Приморья зверски убила шесть человек, не пощадив детей
Прокуратура: Жителей Приморья посадили за убийство шести человек в 2005 году
В Приморье мужчина и женщина приговорены к длительным срокам за убийство шести человек 18-летней давности. Любовники из Артёма зверски расправились с людьми и не пощадили даже маленьких детей. Детали истории сообщили в краевой прокуратуре.
В Приморье мужчина и женщина приговорены к длительным срокам за убийство шести человек 18-летней давности. Видео © t.me / Прокуратура Приморского края
Кровавая трагедия произошла летом 2005 года в городе Артёме. Пара выпивала в компании друзей в частном доме, и ничего не предвещало беды. Однако в какой-то момент фигурантка дела приревновала избранника к знакомой и ударила её железным прутом. На этом она останавливаться не собиралась и добила потерпевшую ножом.
Чтобы скрыть следы преступления, пара решила избавиться и от свидетелей, в числе которых было двое детей 12 и 10 лет. Их и ещё трёх человек мужчина зарубил топором. Спустя время выяснилось, что первая жертва оказалась жива. Чтобы "добить" женщину, любовники вынесли её за дом, где и убили.
"Преступление оставалось нераскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году в результате непрекращающейся оперативно-разыскной работы", — сообщили в прокуратуре.
Решением суда 47-летнему мужчине было назначено наказание в виде 21 года колонии строгого режима. Его 40-летняя избранница отправится в колонию общего режима на 19 лет.
Ранее в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний пасынок Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений: они просили его завязать с наркотиками.
t.me / Прокуратура Приморского края