В Подмосковье жестоко убиты сын и тёща легенды русского рока Стаса Намина

В Подмосковье жестоко убиты сын и тёща легенды русского рока — основателя групп "Парк Горького" и Цветы" — Стаса Намина. Как пишет SHOT, режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены с множественными ножевыми ранениями на даче.

По данным телеграм-канала, 85-летнюю тёщу музыканта и его 30-летнего сына зарезали вчера вечером в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Убийцу удалось поймать по горячим следам. Это один из членов семьи, он доставлен на допрос.