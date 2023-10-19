В Подмосковье жестоко убиты сын и тёща легенды русского рока Стаса Намина
Стас Намин. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
В Подмосковье жестоко убиты сын и тёща легенды русского рока — основателя групп "Парк Горького" и Цветы" — Стаса Намина. Как пишет SHOT, режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены с множественными ножевыми ранениями на даче.
По данным телеграм-канала, 85-летнюю тёщу музыканта и его 30-летнего сына зарезали вчера вечером в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.
Убийцу удалось поймать по горячим следам. Это один из членов семьи, он доставлен на допрос.
Убитый Артём Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей.
А ранее Лайф рассказывал, как прямо на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области нашли человеческую руку. Конечность лежала на мосту над рекой Перовкой, вокруг были свежие следы крови, однако каких-либо следов ДТП на месте не обнаружилось. Эта страшная находка помогла раскрыть жуткое убийство отцом родного сына.