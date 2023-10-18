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18 октября, 07:54

На трассе под Петербургом найдена загадочная человеческая рука, её владелец устанавливается

"Mash на Мойке": На трассе в Ленобласти найдена человеческая рука

Прямо на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области сегодня утром нашли человеческую руку. Как пишет "Mash на Мойке", обстоятельства обнаружения находки довольно туманные: конечность лежала на мосту над рекой Перовкой, вокруг были свежие следы крови, однако каких-либо следов ДТП на месте не найдено. Отбойники тоже не повреждены.

Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло. По одной из версий, после удара фуры тело сбитого человека оказалось в реке, однако рассматриваются и другие.

Под Петербургом безработный расчленил гостя и попытался сварить из него суп

Под Петербургом безработный расчленил гостя и попытался сварить из него суп

Ранее Лайф писал, что в Томской области мужчина убил и расчленил приехавшего на вызов фельдшера. Он набросился на женщину и забил до смерти ударами головой о стену.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Берковиц
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