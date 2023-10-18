На трассе под Петербургом найдена загадочная человеческая рука, её владелец устанавливается

Прямо на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области сегодня утром нашли человеческую руку. Как пишет "Mash на Мойке", обстоятельства обнаружения находки довольно туманные: конечность лежала на мосту над рекой Перовкой, вокруг были свежие следы крови, однако каких-либо следов ДТП на месте не найдено. Отбойники тоже не повреждены.

Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло. По одной из версий, после удара фуры тело сбитого человека оказалось в реке, однако рассматриваются и другие.