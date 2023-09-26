Под Томском обкурившийся наркоман забил до смерти любимого всеми сельского фельдшера

В селе Иштан Кривошеинского района Томской области по горячим следам раскрыто страшное преступление — жестокое убийство врача.

По данным Mash Siberia, накануне Фарид и Андрей выпивали и курили марихуану. Последний зачем-то поджёг спирт — и огонь попал на его товарища, оставив на руках ожог. Мужчины позвонили в скорую помощь, и вскоре к ним приехала 61-летняя Ольга — любимая фельдшер посёлка, профессионал и добрый человек. К сожалению, это был её последний вызов. Один из отморозков набросился на женщину и забил до смерти ударами головой о стену.

Проснувшись, Андрей и Фарид расчленили тело, разложили его по мешкам и на мотоблоке отвезли на окраину, где выбросили, прикрыв мусором. Через некоторое время коллеги Ольги забеспокоились и позвонили в полицию.

Позднее, как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Томской области, было найдено тело фельдшера. Через некоторое время задержали и Андрея. Он признался, что между ним и врачом возникла ссора, из-за которой та и была убита.

Стена, о которую били Ольгу. Фото © Telegram / "СУ СК России по Томской области"

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и решат вопрос о его заключении под стражу.