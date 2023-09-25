Пассажир самолёта Петербург – Минводы убил попутчика за замечание

Мужчина скончался после драки в самолёте рейсом Санкт-Петербург – Минеральные Воды. Он сделал замечание двум другим пассажирам за неподобающее поведение в салоне и получил от одного из них удар по голове. Подробности сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

"Между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин нанёс другому телесные повреждения. В процессе ссоры один из пассажиров сделал им замечание по поводу поведения, после чего получил удар рукой в область головы", — уточнили в ведомстве.

Полицейские доставили всех участников конфликта — двух мужчин из Петербурга 1981 и 1987 года рождения и жителя Пятигорска 1968 года рождения — в дежурную часть полиции в здании аэропорта. Уже там состояние 55-летнего пострадавшего ухудшилось. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли помочь — мужчина умер.

На нарушителей спокойствия составили протоколы за правонарушения согласно статье 20.21, часть 1 и статье 20.1 КоАП РФ. Один из них задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.