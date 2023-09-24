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24 сентября, 14:22

Пассажирка умерла в самолёте сразу после вылета из Владивостока в Читу

На борту самолёта компании "Якутия", летевшего по маршруту Владивосток – Чита, скончалась пассажирка. Смерть женщины подтвердили в транспортной полиции края.

"В транспортную полицию поступило сообщение, что на борту, летевшем из Владивостока, скончалась пассажирка. По предварительной информации, смерть не криминальная", отметили в ведомстве.

Женщина внезапно умерла, когда лайнер уже набрал высоту. Пилоты приняли решение вернуться во Владивосток. После посадки на борт поднялись следователи, а тело погибшей передали медицинским службам. В итоге самолёт прилетел в Читу с опозданием почти на шесть часов.

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Ранее сообщалось, что на юго-западе Франции опытный скайдайвер лишился головы при столкновении с крылом самолёта, из которого он совершал прыжок.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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