Пассажирка умерла в самолёте сразу после вылета из Владивостока в Читу

На борту самолёта компании "Якутия", летевшего по маршруту Владивосток – Чита, скончалась пассажирка. Смерть женщины подтвердили в транспортной полиции края.

"В транспортную полицию поступило сообщение, что на борту, летевшем из Владивостока, скончалась пассажирка. По предварительной информации, смерть не криминальная", — отметили в ведомстве.

Женщина внезапно умерла, когда лайнер уже набрал высоту. Пилоты приняли решение вернуться во Владивосток. После посадки на борт поднялись следователи, а тело погибшей передали медицинским службам. В итоге самолёт прилетел в Читу с опозданием почти на шесть часов.