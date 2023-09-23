Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку
Malijet: В Мали разбился самолёт при заходе на посадку в аэропорту Гао
Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку в аэропорту Гао. Обложка © Malijet
На востоке Мали при заходе на посадку разбился самолёт. Трагедия произошла неподалёку от аэропорта города Гао. Об этом сообщает портал Malijet.
"Самолёт разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают пожарные. Обстоятельства авиапроисшествия и информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее в Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Погибла пятилетняя девочка, её семья получила тяжёлые ожоги.