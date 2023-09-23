Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку

На востоке Мали при заходе на посадку разбился самолёт. Трагедия произошла неподалёку от аэропорта города Гао. Об этом сообщает портал Malijet.

"Самолёт разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают пожарные. Обстоятельства авиапроисшествия и информация о возможных пострадавших уточняется.