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23 сентября, 13:31

Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку

Malijet: В Мали разбился самолёт при заходе на посадку в аэропорту Гао

<p>Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку в аэропорту Гао. Обложка © <a href="https://malijet.com/a_la_une_du_mali/282168-gao%C2%A0%C2%A0crash-d%E2%80%99un-avion-pres-de-l%E2%80%99aeroport-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Malijet</a></p>

Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку в аэропорту Гао. Обложка © Malijet

На востоке Мали при заходе на посадку разбился самолёт. Трагедия произошла неподалёку от аэропорта города Гао. Об этом сообщает портал Malijet.

"Самолёт разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают пожарные. Обстоятельства авиапроисшествия и информация о возможных пострадавших уточняется.

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Никита Никонов
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