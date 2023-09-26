Обезумевший томич расстрелял мать, сестру и племянника и всю ночь просидел с их телами
SHOT: Под Томском мужчина расстрелял родственников из-за спора о наследстве
Житель Томской области расправился с родственниками из-за спора о наследстве. По данным SHOT, всё произошло в селе Дзержинском Кировского района, где со своей 76-летней мамой проживал 53-летний безработный Евгений.
К мужчине в гости из Томска приехала его 47-летняя сестра и её 17-летний сын. Родственники стали обсуждать бытовые моменты и затронули вопрос наследства. В какой-то момент между сторонами разгорелся жуткий конфликт, в результате которого обезумевший Евгений достал припрятанный автомат Калашникова и расстрелял всю родню.
Убийца не стал скрываться и всю ночь сидел дома с телами близких. Лишь накануне в обед он собрался и позвонил в полицию, сознавшись в содеянном. За жестокую расправу ему грозит до 20 лет лишения свободы.
А в Омской области мужчина расстрелял свою семью из-за ссоры на фоне бракоразводного процесса. Уже полгода он жил отдельно от жены и детей и решил помириться, но та отказалась. Преступник взял ружьё и убил двух сыновей, дочь и супругу. Сам он также застрелился.
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