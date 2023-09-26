Обезумевший томич расстрелял мать, сестру и племянника и всю ночь просидел с их телами

Житель Томской области расправился с родственниками из-за спора о наследстве. По данным SHOT, всё произошло в селе Дзержинском Кировского района, где со своей 76-летней мамой проживал 53-летний безработный Евгений.

К мужчине в гости из Томска приехала его 47-летняя сестра и её 17-летний сын. Родственники стали обсуждать бытовые моменты и затронули вопрос наследства. В какой-то момент между сторонами разгорелся жуткий конфликт, в результате которого обезумевший Евгений достал припрятанный автомат Калашникова и расстрелял всю родню.