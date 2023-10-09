Под Петербургом безработный расчленил гостя и попытался сварить из него суп
В Ленобласти задержали безработного, который варил из расчленённого мужчины суп
Безработный 54-летний житель посёлка Мичуринское Приозерского района Ленинградской области расчленил гостя и пытался сварить из его останков суп, но не успел: на место пришли полицейские, которых вызвал брат убийцы. Как уточняет 78.ru, правоохранители увидели на плите кастрюлю с бульоном и картошкой. Позже стало понятно, что внутри содержатся фрагменты тела погибшего.
По данным следствия, 43-летний знакомый пришёл к безработному, они выпили и после этого поругались. Хозяин квартиры нанёс гостю несколько ножевых, а затем пытался расчленить. Это увидел его брат и позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Убийцу отправили в изолятор временного содержания. Следователи сняли у него отпечатки пальцев и изъяли два ножа.
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