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3 октября, 11:00

Забайкальского расчленителя арестовали за новое убийство

Осуждённый за расчленение девушки в Чите подозревается в новом убийстве

<p>Цырен-Доржи Цыренжапов, осуждённый за расчленение девушки в Чите и подозреваемый в новом убийстве. Обложка © <a href="https://www.chita.ru/text/criminal/2023/10/03/72769577/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chita.ru</a></p>

Цырен-Доржи Цыренжапов, осуждённый за расчленение девушки в Чите и подозреваемый в новом убийстве. Обложка © chita.ru

Жителя Забайкальского края, который несколько лет назад убил и расчленил 18-летнюю девушку в Чите и вышел досрочно, заподозрили в новом убийстве. По данным chita.ru, Цырен-Доржи Цыренжапов уже заключён под стражу.

Источники издания отметили, что речь идёт об убийстве, которое произошло в селе Угдан в начале сентября. Решение об отправке подозреваемого в СИЗО приняли в Читинском районном суде.

Первой жертвой Цыренжапова стала 18-летняя Екатерина Скворцова. Будучи пьяным, мужчина задушил её, расчленил и утопил останки в реке. Преступника задержали после того, как дети обнаружили во дворе дома, где произошло убийство, голову девушки.

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Никита Осипов
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