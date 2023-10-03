Забайкальского расчленителя арестовали за новое убийство

Жителя Забайкальского края, который несколько лет назад убил и расчленил 18-летнюю девушку в Чите и вышел досрочно, заподозрили в новом убийстве. По данным chita.ru, Цырен-Доржи Цыренжапов уже заключён под стражу.

Источники издания отметили, что речь идёт об убийстве, которое произошло в селе Угдан в начале сентября. Решение об отправке подозреваемого в СИЗО приняли в Читинском районном суде.

Первой жертвой Цыренжапова стала 18-летняя Екатерина Скворцова. Будучи пьяным, мужчина задушил её, расчленил и утопил останки в реке. Преступника задержали после того, как дети обнаружили во дворе дома, где произошло убийство, голову девушки.