"Галстучный маньяк" вышел на волю спустя 20 лет и сразу отправился в тюрьму за новое убийство

Суд приговорил к новому сроку Александра Киселёва, известного как "галстучный маньяк", он получил 13 лет лишения свободы в колонии особого режима. Как пишет kp.ru, в 2003 году в Перми он убил и закопал двух подруг, оставив на их шеях этот предмет гардероба. В 2022-м преступник вышел на свободу, но совсем скоро расправился со своей возлюбленной.

"Галстучный маньяк" отсидел 20 лет и снова расправился с девушкой. Видео © kp.ru

В 2003-м ещё 25-летний Киселёв познакомился с 20-летней Д. Олесей и 18-летней Т. Лилией. Мужчина быстро завоевал их расположение и даже стал другом. Через некоторое время безработный маньяк признался Олесе в любви, но получил отказ.

Уже скоро обеих не стало. Первой была убита Лилия, с которой он перед расправой переспал. Второй — Олеся. Обе девушки были позднее найдены по наводке душителя на пустыре за его домом с галстуками на шеях. Кстати, задержать маньяка удалось при помощи его бывшей девушки — Киселёва схватили, когда он решил повидаться с ней.

В июне 2004 года Александр Киселёв получил 22 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, первые три из них — в тюрьме. Позднее апелляционная инстанция сократила срок до 20 лет. Уже в 2020 году, будучи переведённым на принудительные работы, он познакомился на одном из предприятий Чусового с Натальей, у них завязался роман.

В 2022 году Александр вышел на свободу, а уже 14 ноября того же года женщину нашли на полу в её квартире. Она была в полуобнажённом виде, а рядом лежал ремешок от сумки. Задержали маньяка через неделю, едва успев, так как он пытался покончить с собой. По словам мужчины, на очередную расправу он пошёл из-за ревности.