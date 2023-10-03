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3 октября, 08:34

Неадекват из Барнаула показал, куда выбросил отрезанную грудь любовницы после расправы

Житель Барнаула выбросил грудь убитой возлюбленной в реку

<p>43-летний Павел Волков показывает, куда выкинул отрезанную грудь убитой им женщины. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

43-летний Павел Волков показывает, куда выкинул отрезанную грудь убитой им женщины. Фото © SHOT

43-летний Павел Волков, который признался в зверском убийстве своей любовницы, отрезал и выбросил её грудь в небольшую городскую речушку, чтобы она уплыла и не досталась никому. Об этом сообщает SHOT. Найти ампутированный орган пока так и не удалось — предварительно, его унесло течением в Обь.

По данным телеграм-канала, на допросе ревнивец пытается косить под дурачка, чтобы вместо тюрьмы попасть в психиатрическую клинику. По словам следователей, ему это не удастся, признаков помутнения рассудка у убийцы нет, что должна будет подтвердить экспертиза.

Ревнивый житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Ревнивый житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Ранее Лайф рассказывал, что судимый прежде житель Алтайского края задушил 43-летнюю возлюбленную, когда она сказала, что хочет прекратить с ним отношения. Убийца вспорол живот уже умершей женщины, отрезал ей грудь, сбросил труп в подпол заброшенного дома, а оставшиеся части тела выбросил в ближайшую речку.

Марина Калегина
  • Дичь
  • Происшествия
  • Алтайский край

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