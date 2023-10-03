Неадекват из Барнаула показал, куда выбросил отрезанную грудь любовницы после расправы

43-летний Павел Волков, который признался в зверском убийстве своей любовницы, отрезал и выбросил её грудь в небольшую городскую речушку, чтобы она уплыла и не досталась никому. Об этом сообщает SHOT. Найти ампутированный орган пока так и не удалось — предварительно, его унесло течением в Обь.

По данным телеграм-канала, на допросе ревнивец пытается косить под дурачка, чтобы вместо тюрьмы попасть в психиатрическую клинику. По словам следователей, ему это не удастся, признаков помутнения рассудка у убийцы нет, что должна будет подтвердить экспертиза.