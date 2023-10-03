Ревнивый житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Ревнивец из Барнаула убил свою возлюбленную, отрезал ей грудь и вспорол живот. Злоумышленник спрятал изуродованное тело жертвы на территории заброшенного здания. Об этом сообщает SHOT.

Подростки нашли тело убитой женщины в заброшенном здании в Барнауле. Видео © SHOT

Стало известно, что инцидент произошёл 30 сентября. Злоумышленником оказался 43-летний Павел Волков. Поздно вечером он позвал свою девушку Снежану на "свидание" в заброшенное здание. Во время встречи она заявила Павлу, что уходит от него к другому мужчине. Любовник разозлился и в отместку задушил 43-летнюю даму, а потом и изуродовал её тело — вспорол живот и отрезал грудь. Труп подозреваемый спрятал в подпол.

Тело женщины случайно обнаружили местные дети, которые лазали по заброшенной территории. Они сразу сообщили полицейским о жуткой находке. Злоумышленника задержали на следующий день, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. За повторное убийство с особой жестокостью ему грозит до 20 лет колонии.