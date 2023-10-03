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3 октября, 08:24

Ревнивый житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

В Барнауле задержан рецидивист, убивший возлюбленную и отрезавший ей грудь

<p>Жительница Барнаула, которой мужчина отрезал грудь в порыве злости. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Жительница Барнаула, которой мужчина отрезал грудь в порыве злости. Обложка © SHOT

Ревнивец из Барнаула убил свою возлюбленную, отрезал ей грудь и вспорол живот. Злоумышленник спрятал изуродованное тело жертвы на территории заброшенного здания. Об этом сообщает SHOT.

Подростки нашли тело убитой женщины в заброшенном здании в Барнауле. Видео © SHOT

Стало известно, что инцидент произошёл 30 сентября. Злоумышленником оказался 43-летний Павел Волков. Поздно вечером он позвал свою девушку Снежану на "свидание" в заброшенное здание. Во время встречи она заявила Павлу, что уходит от него к другому мужчине. Любовник разозлился и в отместку задушил 43-летнюю даму, а потом и изуродовал её тело — вспорол живот и отрезал грудь. Труп подозреваемый спрятал в подпол.

Тело женщины случайно обнаружили местные дети, которые лазали по заброшенной территории. Они сразу сообщили полицейским о жуткой находке. Злоумышленника задержали на следующий день, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. За повторное убийство с особой жестокостью ему грозит до 20 лет колонии.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае мужчина облил бензином жену и поджёг её, женщина скончалась от полученных травм. Обвиняемый задержан, ему вменяется статья "Убийство с особой жестокостью".

Дарья Нарыкова
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