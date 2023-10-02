Мужчина облил бензином и сжёг свою жену во время ссоры на даче под Хабаровском
В Хабаровском крае 41-летний мужчина облил бензином жену и поджёг её, женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура региона.
"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил её бензином и поджёг. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении", — рассказали в ведомстве.
Преступление произошло в одном из домов СНТ "Озерки" около села Чёрная Речка. Обвиняемый задержан, ему вменятся статья "Убийство с особой жестокостью".
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пьяный мужчина убил жену, ударив гантелью по голове. Тело 44-летней женщины в двухкомнатной квартире обнаружили родственники семьи. Обвиняемый задержан.
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