Мужчина облил бензином и сжёг свою жену во время ссоры на даче под Хабаровском

В Хабаровском крае 41-летний мужчина облил бензином жену и поджёг её, женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой облил её бензином и поджёг. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась в медучреждении", — рассказали в ведомстве.

Преступление произошло в одном из домов СНТ "Озерки" около села Чёрная Речка. Обвиняемый задержан, ему вменятся статья "Убийство с особой жестокостью".