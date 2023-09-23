Появились новые подробности кровавой расправы мужа над женой в Петербурге
Убивший жену житель Петербурга во время расправы порезал себе сухожилие
Житель Санкт-Петербурга зарезал жену кухонным ножом при детях. Обложка © Telegram / SHOT
Зарезавший жену в присутствии рыдающих дочерей житель Санкт-Петербурга во время убийства порезал себе сухожилие на руке. Ему сделали операцию, и теперь он приходит в себя в больничной палате. О подробностях случившегося сообщил SHOТ.
Известно, что мужчину зовут Максим, ему 44 года, а его жене было 40 лет. Сам инцидент произошёл в квартире на Суздальском шоссе. В качестве орудия для убийства Максим использовал кухонный нож. В скорую и полицию с просьбой спасти мать позвонила 17-летняя дочь супругов. Уточняется, что семья не состояла на учёте, её характеризовали как благополучную.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге вечером 22 сентября мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась от множественных ран. Соседи рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии.