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23 сентября, 06:39

Появились новые подробности кровавой расправы мужа над женой в Петербурге

Убивший жену житель Петербурга во время расправы порезал себе сухожилие

<p>Житель Санкт-Петербурга зарезал жену кухонным ножом при детях. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Санкт-Петербурга зарезал жену кухонным ножом при детях. Обложка © Telegram / SHOT

Зарезавший жену в присутствии рыдающих дочерей житель Санкт-Петербурга во время убийства порезал себе сухожилие на руке. Ему сделали операцию, и теперь он приходит в себя в больничной палате. О подробностях случившегося сообщил SHOТ.

Известно, что мужчину зовут Максим, ему 44 года, а его жене было 40 лет. Сам инцидент произошёл в квартире на Суздальском шоссе. В качестве орудия для убийства Максим использовал кухонный нож. В скорую и полицию с просьбой спасти мать позвонила 17-летняя дочь супругов. Уточняется, что семья не состояла на учёте, её характеризовали как благополучную.

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В Тольятти ревнивец пырнул бывшую ножом, а после оставил странное послание

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге вечером 22 сентября мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась от множественных ран. Соседи рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии.

Илья Суриков
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