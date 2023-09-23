Петербуржец зарезал жену на глазах у маленьких детей

Кровавая трагедия случилась пятничным вечером в Санкт-Петербурге. Мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".

По данным канала, инцидент произошёл в вечернее время 22 сентября. В полицию позвонила маленькая девочка с мольбами о помощи. На место происшествия были вызваны медики, однако потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.

Соседи рассказали, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Был ли он в наркотическом или алкогольном опьянении, на данный момент неизвестно. В ситуации предстоит разобраться полицейским.