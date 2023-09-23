Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 22:19

Петербуржец зарезал жену на глазах у маленьких детей

"Mash на Мойке": В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у детей

<p>В Петербурге на Суздальском шоссе мужчина зарезал жену. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka/13574" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

В Петербурге на Суздальском шоссе мужчина зарезал жену. Обложка © t.me / Mash на Мойке

Кровавая трагедия случилась пятничным вечером в Санкт-Петербурге. Мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".

По данным канала, инцидент произошёл в вечернее время 22 сентября. В полицию позвонила маленькая девочка с мольбами о помощи. На место происшествия были вызваны медики, однако потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.

Соседи рассказали, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Был ли он в наркотическом или алкогольном опьянении, на данный момент неизвестно. В ситуации предстоит разобраться полицейским.

Восьмиклассница в Петербурге зарезала ежа на глазах у детей

Восьмиклассница в Петербурге зарезала ежа на глазах у детей

Ранее Лайф писал, что отец-турок убил сына и пытался совершить суицид, потому что жена-россиянка отказалась возвращаться к нему после развода. Мужчина шесть раз ударил семилетнего мальчика ножом и вспорол ему горло.

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров