Петербуржец зарезал жену на глазах у маленьких детей
"Mash на Мойке": В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у детей
В Петербурге на Суздальском шоссе мужчина зарезал жену. Обложка © t.me / Mash на Мойке
Кровавая трагедия случилась пятничным вечером в Санкт-Петербурге. Мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".
По данным канала, инцидент произошёл в вечернее время 22 сентября. В полицию позвонила маленькая девочка с мольбами о помощи. На место происшествия были вызваны медики, однако потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.
Соседи рассказали, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Был ли он в наркотическом или алкогольном опьянении, на данный момент неизвестно. В ситуации предстоит разобраться полицейским.
Ранее Лайф писал, что отец-турок убил сына и пытался совершить суицид, потому что жена-россиянка отказалась возвращаться к нему после развода. Мужчина шесть раз ударил семилетнего мальчика ножом и вспорол ему горло.